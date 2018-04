Waarom je nooit het achterste product in een supermarktrek moet pakken

Grote kans dat als je in de supermarkt bent, je de achterste producten in een rek pakt. Je gaat er namelijk vanuit dat deze producten het langste houdbaar zijn. Dat is ook zo, maar toch kun je dit volgens verschillende professoren maar beter niet doen.

Verspillen

Maar liefst tachtig procent van de consumenten kiest voor de achterste producten in een supermarktrek, omdat ze bang zijn dat het voedsel anders snel over de datum is. Maar dit is helemaal niet goed voor het milieu. “Dit consumptiegedrag is slecht voor het klimaat en zorgt ervoor dat we te veel voedsel verspillen”, legt professor microbiologie Frank Devlieghere uit. In totaal verspillen we per persoon jaarlijks 136 kilo aan voedsel, terwijl dit niet nodig is.

Houdbaarheid

We zijn bang om iets te eten dat over de datum is, dus om dit te voorkomen kiezen we de achterste producten. Terwijl maar weinig mensen weten wat het verschil is tussen ‘ten minste houdbaar tot’ en ‘te gebruiken tot’.

Zelf checken

Producten die maar kort te gebruiken zijn, krijgen een ‘te gebruiken tot’ datum. Na deze datum kun je dit voedsel beter niet meer nuttigen. Terwijl producten met een ‘ten minste houdbaar tot’ datum minimaal te gebruiken zijn tot die datum. Grote kans dat je ze na die datum nog steeds kan gebruiken. Het blijft belangrijk om het goed te checken, maar vaak is er niets aan de hand. Alleen garandeert de fabrikant de kwaliteit van het product maar tot de aangegeven datum natuurlijk.

Als je etenswaren in de vriezer bewaart, kun je nóg langer gebruiken. Bekijk de video hieronder om te weten waar je allemaal op moet letten als je producten in de vriezer wilt bewaren.

Bron: Nieuwsblad. Beeld: iStock