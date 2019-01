Waarom je nú je zomervakantie moet boeken

Goed, de zon mag dan lekker schijnen en die blauwe lucht is ook niet verkeerd, maar het is en blijft Blue Monday vandaag. Naar verluidt de meest depressieve dag van het jaar. Want: voornemens mislukt en het voorjaar is nog lang niet in aantocht. Tja, wat doen je dan om je depri-gevoel de kop in te drukken?

Je zomervakantie boeken natuurlijk!

Vroegboekkorting

Wie slim is althans. Het regent namelijk aanbiedingen en vroegboekkortingen. Kijk, daar worden we nog eens vrolijk van! Let wel: de acties zijn in de meeste gevallen alleen vandaag of deze week geldig, dus snel beslissen is een must. Gewoon niet te lang twijfelen. Die vakantie heb je verdiend!

Leuke acties

Wat dacht je van een gratis vakantie naar de zon? Reisaanbieder Tui heeft vandaag een ludieke winactie op touw gezet. Je moet er wel even voor op en neer naar het vliegveld, maar goed, dan heb je (hopelijk) ook wat. Ook Vliegtickets.nl maakt ons blij met speciale Blue Monday-acties. En last but not least: boek deze week je vakantie bij Suncamp Holidays en je krijgt 25% korting. Valt die Blue Monday toch nog best mee.

Verre reis

Is het een tripje buiten Europa geworden? Gaaf! Een verre vakantie vergt alleen wel iets meer voorbereiding. Daarom gauw nog een paar tips.

1. Paspoortcheck

Check of je paspoort nog (lang genoeg) geldig is. Voor sommige landen – zoals Indonesië – moet je paspoort nog 6 maanden geldig zijn voor de geplande datum van terugkeer. Ook als je alleen 2 weken naar Bali gaat.

2. Visa

Controleer of je een visum nodig hebt en vraag deze op tijd aan. Soms kan dit eenvoudig online, maar er kan ook een hele tijd overheen gaan.

3. Een goede verzekering

Voor de hand liggend, maar heel belangrijk: sluit een goede reisverzekering af die – in aanvulling op je zorgverzekering – kosten dekt (bijvoorbeeld tijdens een ziekenhuisopname of als je onverwachts naar huis moet).

4. Inentingen & medicijnen

Voor veel ‘tropische bestemmingen’ heb je inentingen nodig en is het handig om bijvoorbeeld malariapillen mee te nemen. Check dit op tijd, want sommige inentingen moeten twee keer gezet worden. Ook medicijnen die je in het buitenland lastig kunt krijgen kun je maar beter al bij je hebben. Check wel of je deze medicijnen zonder problemen kunt meenemen.

5. Reisadvies

Ook in landen waar je het misschien niet verwacht, kan de situatie ineens omslaan. Houd voor vertrek het reisadvies van het ministerie van Buitenlandse zaken in de gaten voor jouw bestemming.

6. De juiste kleding

Was je van plan om vooral korte broeken, jurkjes en tops in te pakken? Als je naar een bestemming gaat waar je tempels, kerken of andere religieuze gebouwen wilt bezoeken is het handig om ook wat luchtige, lange broeken en een omslagdoek mee te nemen.

7. Pinnen

Geef via de website van je bank aan van wanneer tot wanneer je buiten Europa wilt kunnen pinnen. Laat dit nog een paar dagen ná je terugreis doorlopen, voor het geval je vertraging hebt.

8. Niet vergeten

Een wereldstekker, EHBO-kitje en indien nodig tampons. Want ook die zijn niet overal te krijgen in landen als Indonesië of Thailand.

