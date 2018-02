Dít is waarom online boodschappen doen, helpt bij afvallen

Ga niet naar de supermarkt als je honger hebt, wordt vaak gezegd. Je koopt dan allemaal lekkere dingen, omdat je daar op dat moment zin in hebt. Niet handig als je aan het afvallen bent. Ook kun je beter online boodschappen, blijkt uit onderzoek.

Eetlust

Een plaatje van een snack zou minder eetlust opwekken dan een product in real life. Dat blijkt uit het onderzoek van de Universiteit van Gent. Digitaal boodschappen doen zorgt er daarom voor dat je minder slechte voedingsmiddelen in huis haalt. Al blijft het moeilijk om een keuze te maken tussen een gezonde optie waar je op de lange termijn wat aan hebt en een snelle snack die je op korte termijn even wat euforie geeft.

Proefpersonen

Voor het onderzoek vergeleek het team van wetenschappers 32.000 kassabonnen van zo’n 4300 proefpersonen die zowel online als offline boodschappen deden. Er werd dan gekeken naar de ongezonde tussendoortjes zoals chips, chocolade en snoep. De klanten die online hun boodschappen deden, kochten veel minder van deze producten dan als ze echt naar de winkel gingen.

Laboratorium

Ook lieten ze de personen in een laboratoriumsituatie hun winkelmandje vullen en mochten ze op de computer een bestelling doen. Ook hier bleek dat de online aankopen minder slechte producten bevatten. Dus ben je aan het afvallen? Dan is het misschien slim om voortaan je laptop er even bij te pakken. Het scheelt je waarschijnlijk ook nog eens veel tijd. Win-winsituatie!

Bron: AD.nl. Beeld: iStock