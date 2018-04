Dit is waarom pure chocolade goed is voor ons brein

Altijd leuk om te horen dat chocolade goed voor je is. Zo is uit nieuw onderzoek gebleken dat pure chocolade je stress vermindert, terwijl je geheugen er alleen beter van wordt. Dus kom maar op met die reep.

Flavanolen

Dat we gelukkiger worden van het eten van chocolade, dat wisten we natuurlijk al. Maar blijkbaar is het ook nog eens goed voor je brein. Onderzoekers van de Loma Linda Universiteit in Californië hebben namelijk ontdekt dat chocolade waarvan het cacaopercentage boven de 70 procent ligt, positieve effecten heeft op jouw lichaam. Als je pure chocolade eet wordt de stress die je ervaart minder, terwijl het onze geheugencapaciteit verbetert. Dit komt met name door de flavanolen (anti-oxidanten) die in de chocolade zitten.

Hoge concentratie

“Jarenlang hebben we alleen gekeken naar het suikergehalte en de invloed van pure chocolade op neurologische functies. Daar kwam uit dat hoe meer suiker er in de chocolade zat, hoe gelukkiger we er van werden”, legt onderzoeker Lee S. Berk uit. “Dit is de eerste keer dat we naar de impact van grote hoeveelheden cacao kijken. Deze studies tonen aan dat hoe hoger de concentratie van cacao is, hoe beter het tegen je stress werkt. Daarnaast blijkt het hartstikke goed voor je brein te zijn en verhoogt het je weerstand.

Chocolade is dus niet alleen lekker, maar ook nog eens gezond. Wat wil je nog meer?

Zin in chocolade gekregen? Ga zelf eens aan de slag en maak deze heerlijke pure chocoladereep met noten en vruchten:



