Dít is de reden waarom schaken ineens weer razend populair is

Het was tot voor kort verdomd moeilijk om een schaakpartner te vinden als het spel een imago van niks heeft. Maar daar is verandering in gekomen, schaken is weer populair dankzij Netflix’ kijkcijferkanon.

The Queen’s Gambit, de Netflix-reeks over het schaakwonder Beth Harmon, staat nog maar één maand online en is nu al maar liefst 62 miljoen keer bekeken. Daarmee is de Netflix-reeks de best bekeken miniserie ooit.

De serie speelt zich af in de jaren vijftig en zestig en gaat over schaakwonder Beth Harmon. Ze is vastberaden de beste schaker van de wereld te worden, maar kampt op haar weg naar haar droom met een alcohol -en drugsverslaving. De serie staat in 92 landen in de top tien van de beste bekeken reeksen. In 63 landen staat het op de eerste plaats. Ook het boek waarop het verhaal gebaseerd is, komt 37 jaar na de release binnen in de bestsellerlijst van Amerikaanse krant The New York Times.

De serie zet niet alleen iedereen aan het bingewatchen, maar ook aan het schaken. Zo heeft Google laten weten dat er op de zoekterm “hoe speel ik schaak” in de laatste tien jaar nooit zo veel is gezocht als nu. Op Lichess, het populairste gratis online platform voor schakers, zien ze ook een duidelijke stijging sinds de release van de reeks. Maar dat kan natuurlijk niet op tegen een stevig robbertje op een tastbaar houten schaakbord.

A record-setting 62 million households chose to watch The Queen’s Gambit in its first 28 days, making it Netflix’s biggest scripted limited series to date. pic.twitter.com/TVC3p4i5Bv — Netflix (@netflix) November 23, 2020

Realistische scènes

Dankzij adviseurs als schaakcoach Bruce Pandolfini en oud-wereldkampioen Gari Kasparov zijn de schaakscènes in de serie realistisch. Woordvoerder van de Internationale Schaakfederatie, David Llada, laat nog aan The New York Times weten dat The Queen’s Gambit ook erg geliefd onder schaakfanaten is omdat de serie elk aspect van de denksport mooi etaleert: “Het spel is simpel genoeg om ontspannend te zijn, maar ook complex genoeg zodat het een uitdaging blijft.”

Afijn. Schaken is hip.

Ook Máxima lijkt wel van een potje spel te houden:

Bron: Netflix. Beeld: iStock