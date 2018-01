Dít is waarom je favoriete shampoo na lang gebruiken niet meer werkt

Het is al lastig genoeg om uit duizenden verschillende die ene perfect werkende shampoo te vissen. En als je hem dan uiteindelijk hebt gevonden, werkt ‘ie na een tijdje al niet meer. Hoe komt dat toch?

Effect

Je haar is niet meer pluizig maar glanst, het voelt zacht aan en er zit ook nog eens genoeg volume in. Je straalt. Want ja hoor, eindelijk heb je de juiste shampoo gevonden. Na een tijdje ga je het effect steeds minder merken, wat natuurlijk zonde is. Maar wat is hier nu eigenlijk de reden voor?

Immuum

Het antwoord is: je haar wordt er immuun voor. Het werkt eigenlijk hetzelfde als medicijnen. Stel je hebt een keertje hoofdpijn en neemt een paracetamol. Grote kans dat ‘ie werkt. Maar als je steeds vaker een paracetamol pakt als je ergens last van hebt, dan zul je er al snel 2 moeten pakken. Op een gegeven moment heeft het niet eens meer zin om er 1 of 2 te nemen, want je lichaam pakt het niet goed meer op. “Net als de rest van je lichaam kan je immuun worden voor chemische stoffen, zoals die in shampoo”, legt Mezei Jefferson van L’Oréal uit. “Hierdoor werkt je shampoo niet effectief meer na een tijdje.”

Wisselen

Het beste is daarom om iedere maand van shampoo te wisselen. Zo raken je haren niet gewend aan één bepaalde shampooformule en kan ‘ie dus gewoon z’n werk blijven doen. Maar ja, nu nog een twééde shampoo vinden waar je net zo blij van wordt…

Bron: Fashionista. Beeld: iStock