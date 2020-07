Waarom het heel slim is om je plant een naam te geven

Als je geen groene vingers hebt en planten daardoor niet lang in leven kunt houden, is het misschien een idee om ze voortaan een naam te geven. Daar zitten namelijk een hoop voordelen aan.

Zo is de kans dat je plant het in jouw huis overleeft, een stuk groter wanneer je je plant een echte naam geeft.

Zorgzaam

Door je plant een naam te geven, erken je dat je kamerplant een onderdeel van je leven is. Je kunt het vergelijken met een huisdier. Op die manier ga je er waarschijnlijk beter voor zorgen. Je doet er namelijk alles aan om zolang mogelijk van ‘m te genieten. Dit houdt in dat je je plant niet alleen routinematig water geeft, maar ook aandacht geeft en voor ‘m zorgt. En dit blijkt positieve gevolgen te hebben.

Geen inspiratie

Heb je geen inspiratie? Dan kunnen wij wel een handje helpen. Zo kun je met de naam van je plant je identiteit bevestigen, door de plant naar je favoriete kunstenaar, band, muzikant of stad te vernoemen. Of vernoem ze naar de plant zelf. Wat dacht je van Monster voor je monstera? Of Cloë of Vera voor je aloë vera?

Geen groene vingers? Dit zijn makkelijke planten voor in huis:

Bron: Apartment Therapy. Beeld: iStock