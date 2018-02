Dít is waarom je een snijplank altijd in de vaatwasser moet doen

Was jij je snijplank altijd met de hand na het koken? Lees dan gauw verder, want een plastic snijplank moet je blijkbaar altijd in de vaatwasser doen, anders raak je niet alle bacteriën kwijt.

Gleufjes

Doordat we er veel op snijden, zitten er kleine gleufjes in een plastic snijplank. En dit is natuurlijk de ideale plek voor bacteriën om zich te verstoppen. Als je de snijplank dan met de hand wast, is de kans groot dat ‘ie niet helemaal goed zuiver wordt. Deze gleufjes zijn namelijk zo klein, dat je de bacteriën er met de hand niet uit krijgt. De vaatwasser lukt dit daarentegen wel. Het is dan ook slimmer om de snijplank voortaan altijd in de afwasmachine te zetten.

Houten

Experts hebben daarom de voorkeur voor een houten snijplank als het gaat om reinheid. De houten snijplanken zijn tegenwoordig zo gemaakt, dat je ze goed met de hand kan wassen. Het hout absorbeert de bacteriën, die na verloop van tijd afsterven. Maar let wel op dat je deze grondig schoonmaakt, afspoelt en goed droogt voordat je hem opnieuw gebruikt.

Verschillende

Daarnaast stellen de experts voor om verschillende snijplanken te hebben. Zo kun je de ene snijplank gebruiken voor vlees en de andere snijplank voor groenten en fruit. Zo voorkom je de verspreiding van bacteriën.

Bron: Daily Mail. Beeld: iStock