Libelle Legt Uit: waarom hangt er altijd een spiegel in een lift?

Heb je je ooit weleens afgevraagd waarom er eigenlijk een spiegel in een lift hangt? Naast dat-ie handig is om nog snel even je make-up bij te werken, heeft een spiegel ook nog heel andere functies.

Zit je haar wel goed? Zit er iets tussen m’n tanden? Zijn je tanden lippenstiftvrij? Een spiegel in de lift kan best handig zijn. Maar dit is niet de echte reden waarom er vaak een spiegel in een lift hangt. De spiegel heeft namelijk wel degelijk een functie, meerdere zelfs.

Benauwd

Mensen met claustrofobische gevoelens hebben veel baat bij een spiegel in de lift. Een lift lijkt door een spiegel groter, waardoor dat kleine hokje niet zo benauwd overkomt. Mensen met claustrofobie zitten niet graag opgesloten in een hokje, maar door de spiegel hebben ze het idee dat de ruimte groter is en voelen ze zich minder benauwd.

Afleiding

Daarnaast zorgt een spiegel in de lift ervoor dat er simpel gezegd gewoon minder gesloopt wordt. De spiegel zorgt ervoor dat je het idee hebt dat je wordt bekeken, waardoor mensen zich inhouden. Spiegels voorkomen dus vandalisme. En bovendien gaat de tijd in de lift sneller dankzij de spiegels. Je wordt afgeleid door wat je ziet, waardoor je de tijd vergeet en voor je gevoel sneller op de juiste verdieping aankomt. Handig, hè!?

