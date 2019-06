Waarom je beter geen spinnen in huis doodmaakt

Grijp jij ook altijd meteen naar de dichtstbijzijnde schoen of slipper als je een spin door je huis ziet kruipen? Het blijkt toch beter om dat juist níet te doen.

Vrienden worden?

Spinnen in je huis doodmaken, is namelijk helemaal geen goed idee. Waarom niet? “Spinnen doden trekt meer spinnen aan”, legt spinnenspecialist Koen van Keer uit. “Leer er gewoon mee samenleven. Ze doen echt niemand kwaad, maar zijn juist heel handig en nuttig in huis.”

Omgekeerd effect

“Als je een spin doodt, heeft dat juist het omgekeerde effect. Spinnen eten andere insecten op. Als je een spin gaat doden, is er meer voedsel voor andere spinnen. Daardoor gaan ze meer eitjes produceren, en komen er uiteindelijk weer meer spinnen bij. Voortaan dus even twee keer nadenken voor je de stofzuiger of je favoriete schoen pakt.

Spinnen helemaal buiten de deur houden? Dat doe je met dít trucje:

Bron: HLN. Beeld: iStock