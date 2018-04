Fantastische aflevering brengt mensen in mineur: waarom stopt De Kwis?

De YMCA dansen en zingen als parodie op (en protest tegen) de campagne Gezin in Gevaar. Dat kan alleen bij het satirische tv-programma De Kwis. En daar krijgen Joep van Deudekom, Rob Urgert, Niels van der Laan, Jeroen Woe en gastheer Paul de Leeuw alle lof voor.

Geniale liedjes, steengoed, heerlijk programma. De superlatieven vliegen door de lucht na deze aflevering van De Kwis.

Dat kleinste meisje haar gezicht met die tondeuze..goud! Was een leuk aflevering! Alleen volgende week een scherm nemen dat niet spiegelt zodat de Auto Que te zien is😋 #dekwis

Geweldig nummer, mooie rebus bij de lopende band, @jeffh80 als gast in de #DeKwis een leuk mens als altijd 😍👏🏻 Die blik in de ogen van t jongste meisje wanneer Jennifer grapt om de tondeuse ter hand te nemen 😂 #onbetaalbaar Mooi ook dat #DeLuizenmoeder seizoen 2 tzt komt 🙌

Wat een spontane en leuke vrouw is @jeffh80 ! 😍 #dekwis

@DeSpeld kan wel inpakken; dit is vele malen beter: https://t.co/6g84kI62UH #dekwis @GezinInGevaar

Geweldige parodie van de heren van #DeKwis op de discriminerende aktie van Gezin in Gevaar van het Reformatisch Dagblad pic.twitter.com/WGnc72IEeX

Spijker op z’n kop, again, briljant lied op melodie #ymca tegen #geziningevaar . #dekwis

Gezin in gevaar. Top.. #dekwis

Hahaha, #dekwis is nu al AAN! Eeuwig zonde dat het stopt..

Het is toch zeker een hoax he, dat #DeKwis gaat stoppen? @dekwisbnnvara Dat mag niet gebeuren he, dat zullen @ivanengelshoven en @arieslob toch met ons allemaal eens zijn.

