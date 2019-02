Waarom je niet te lang moet wachten met het kopen van tickets voor musical 'Evita'

De wereldberoemde musical Evita is na elf jaar weer in Nederlandse theaters te zien. Deze musical neemt je mee in het wonderlijke levensverhaal van Eva Duarte en is opnieuw een groot succes.

Musical Awards

Het honderdduizendste kaartje voor de voorstelling is namelijk al na ruim drie maanden verkocht. “Het is ongelooflijk”, zegt producent Hans Cornelissen. “We worden keer op keer verrast. Eerst winnen zowel Brigitte als René de Musical Awards voor beste hoofdrollen en de tickets gaan ook nog eens als warme broodjes over de toonbank.”

Machtigste vrouw

De musical Evita gaat over Eva Duarte. Zij groeide op in een arm gezin, maar besloot op haar vijftiende al naar de grote stad Buenos Aires te verhuizen om daar door te breken als actrice. Ze krijgt een carrière als model, radiopresentatrice en actrice. In de grote stad leerde ze ook Juan kennen. Het stel trouwde en in 1946 werd hij verkozen tot nieuwe president van Argentinië. Haar leven veranderde compleet. Ze werd uiteindelijk als first lady de machtigste vrouw van Argentinië.

Hits

Met de hits Don’t Cry for me Argentina en You Must Love Me, begeleid door een negenkoppig live-orkest is Evita weer na elf jaar in de theaters te bewonderen. Brigitte Heitzer, René van Kooten, Paul Donkers, Esmée Dekker en Yoran de Bont maken deel uit van de cast.

De tickets gaan hartstikke hard en de musical is nog maar tot eind april door het hele land te zien.



Beeld: Roy Beusker