Waarom je altijd de vaatwasser moet laten afkoelen voor het uitruimen

De vaatwasser zien we als een apparaat om dingen schóón te krijgen, maar uit onderzoek blijkt dat juist dit apparaat vol met bacteriën kan zitten. Wat je daartegen kunt doen: de vaatwasser af laten koelen voor je deze opent.

Volgens onderzoek stapelen bacteriën zich snel op in de vaatwasser. Via het water en besmet voedsel komen de bacteriën in de vaatwasser terecht. Dat lijkt misschien onschuldig, maar uiteindelijk kunnen deze bacteriën voedselvergiftigingen en hartproblemen veroorzaken. Hoe? Wanneer je de deur dan opendoet, komen die bacteriën via de warme lucht in je huis terecht. Maar daar kun je wat aan doen.

Gevolgen gezondheid

Door de vaatwasser af te laten koelen voor je hem opendoet, kun je het risico op besmetting voorkomen. Ook is het verstandig om de rubbers na elk gebruik schoon te maken. Het risico op gevolgen voor je gezondheid is bij gezonde mensen dan misschien klein, je kunt altijd beter het zeker voor het onzekere nemen.



Bron: HLN.be. Beeld: iStock.