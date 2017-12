Staat bij jou het kaarsje vandaag ook weer te branden in de adventskrans? Het is namelijk de eerste zondag van de advent. Maar wat vieren we dan ook alweer?

De adventstijd is in feite de aanloopperiode naar Kerstmis. Vooral christenen bereiden zich dan voor op het kerstfeest, door op de eerste 4 zondagen vóór aanvang van Kerstmis een kaars op te steken, om als het ware af te tellen voor zij de geboorte van Jezus kunnen vieren.

Vier kaarsen

Op de eerste zondag, vandaag, wordt de eerste kaars aangestoken. Volgende week zondag wordt de tweede kaars aangestoken enzovoorts, tot het 24 december is, dan branden er als het goed is 4 kaarsen in de krans.

De krans

De adventskrans zelf is van oorsprong een Duits en Scandinavisch gebruik, die overgewaaid is naar ons land. De krans werd naar verluid verzonnen door de Duitse theoloog Johann Hinrich Wichern die veel kinderen uit arme gezinnen opving, die maar bleven vragen wanneer het eindelijk kerst werd. Als oplossing verzon Johann Hinrich Wichern de adventskrans, die daarmee duidelijk aangaf wanneer het Kerstmis werd. Kinderen vieren tegenwoordig advent veel liever met een adventskalender met chocolaatjes. Maar zeg nou eerlijk, dat snappen we wel.

Maar ook de kaarsen blijven in de adventstijd populair. Er wordt namelijk weleens gezegd dat met de geboorte van Jezus ‘het licht’ gebracht wordt. De kaarsen symboliseren dit licht. Pas vanaf 1860 worden de kaarsen versierd met dennentakken, die doen denken aan de doornenkrans van Jezus.

Beeld: iStock