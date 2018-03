Dit is waarom vliegen momenteel duurder is dan ooit

Als je binnenkort op vakantie gaat met het vliegtuig, let dan even goed op. Want je kunt een hoop kosten besparen met vliegen – als je het slim aanpakt met je bagage tenminste.

De kosten van bagage lopen tegenwoordig alleen maar op. Elke vliegtuigmaatschappij rekent extra voor veel bagage en extra kilo’s.

Tellen maar

Ook als je veel handbagage meeneemt, moet je steeds vaker bijbetalen. En meestal weet je dit als passagier niet duidelijk van tevoren en staat er je op vliegveld een vervelende verrassing te wachten. Uit onderzoek blijkt dat de laatste vijf jaar, een ruimkoffer gemiddeld 60% duurder is geworden. Vaak verschillen deze prijzen erg bij vliegtuigmaatschappijen en verschilt het ook per dag dat je vliegt. Ook maakt het uit waar je heen vliegt en hoe ver weg je bestemming is.

Honderden euro’s

Het gekke is dat je nu zelfs moet bijbetalen voor je handbagage, ook als je ver vliegt. Dit was vroeger bijna nooit het geval. Het kan je zo honderden euro’s extra kosten – per passagier. En dat heb je als je je ticket boekt vaak amper door. Let dus goed op als je tickets koopt, zorg ervoor dat je altijd je handbagage van tevoren boekt. Als je die op het vliegveld moet bijbetalen kost het je veel meer. En reis zo vaak mogelijk met alleen handbagage – scheelt je zeker een paar tientjes.

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je aan voor onze nieuwsbrief.

Bron: Telegraaf. Beeld: iStock