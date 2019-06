Dít is waarom vrouwen toch zo dol zijn op shoppen

Een dagje shoppen met een vriendin, dochter of moeder is natuurlijk hartstikke gezellig. Maar waarom vinden vrouwen winkelen toch zo leuk?

We trakteren onszelf graag op een nieuwe blouse, rok of jurk. Helemaal wanneer we een mindere dag achter de rug hebben. De reden is dat we gelukkig worden van shoppen, maar waarom eigenlijk?

Afleiding

Het brengt je in een staat van opwinding en het geeft je een heerlijk gevoel van verwennerij. Deze gevoelens kunnen je erg goed doen als je even in een dipje zit. “Veel mensen shoppen om zich beter te voelen”, legt psychotherapeut en klinisch maatschappelijk werkster Catherine Silver uit. Je bent afgeleid en vergeet even die stressvolle dag. “Het is een manier om jezelf te kalmeren en je emoties te uiten.”

Motivatie

Bovendien kan winkelen positieve veranderingen met zich meebrengen. Zo kan het een belofte vormen voor de toekomst. Shoppen kan je motiveren. Wil je graag in een bepaald soort kledingstuk passen, ben je aan het sparen voor die prachtige jurk, of wil je je interieur opfleuren met een hippe, nieuwe bank? Je hebt een doel voor ogen en daar kun je heel vrolijk van worden.

Shopverslaving

Het enige waar je voor moet oppassen is dat je niet in een vicieuze cirkel terechtkomt. Het is niet de bedoeling dat je je alleen maar gelukkig voelt als je aan het shoppen bent. Het is niet de bedoeling dat als je thuiskomt van het winkelen je je gelijk weer down voelt, want dan ga je namelijk steeds vaker shoppen. Je wilt dat lekkere gevoel namelijk niet kwijtraken en dan kan het uit de hand lopen. Je kunt dan een shopverslaving krijgen.

