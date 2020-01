Waarom zit de groente- en fruitafdeling altijd aan het begin van een supermarkt?

Het kan je vast niet zijn ontgaan dat je in supermarkten altijd eerst door de groente- en fruitafdeling moet lopen om bij de rest van de winkel te kunnen komen. Het groente- en fruitschap zit standaard dichtbij de ingang, maar waarom is dat eigenlijk zo?

De website Quest zocht het uit.

Goed visitekaartje

Volgens Quest is de groente- en fruitafdeling hét visitekaartje van een supermarkt. Niets is zo verleidelijk als een groot schap vol kleurrijke en verse groente en fruit, dus het is niet zo heel raar dat supermarkten willen dat je deze schappen als eerste bij binnenkomst ziet.

Ter plekke bedenken

Maar dat is niet de enige reden. Wat namelijk ook meeweegt in de locatiebepaling van de schappen, is dat steeds meer mensen ter plekke bedenken wat ze willen eten, wat betekent dat ze in de winkel hun inspiratie op doen. Deze inspiratie doen ze eigenlijk altijd op bij het groenteschap, waarna ze vervolgens de rest van de ingrediënten van het gerecht gaan shoppen.

Onderzoek

Deze trend is ook onderzocht door EfMI Business School en Rijksuniversiteit Groningen. Zij concludeerden in hun rapport De kracht van het schap dat ongeveer 35 procent van het winkelend publiek zijn aankoopbeslissingen op de winkelvloer neemt.

Bron: Quest. Beeld: iStock