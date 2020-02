Baasjes waarschuwen voor automatische voerbak: "Mijn kat was uitgehongerd"

Het lijkt ideaal: een ‘slimme’ voerbak die je huisdier op een vast tijdstip een portie brokjes geeft. Er zijn zelfs voerbakken die je op een afstand met je smartphone kunt bedienen. Heel handig voor als je een keer niet op tijd thuis bent of een weekendje weggaat.

Ook voor dieren die een dieet moeten volgen en dus op vaste tijden gevoerd moeten worden en niet te grote porties mogen, is een automatische voerbak ideaal. Maar er kleeft één heel groot minpunt aan en daar waarschuwen honden- en kattenbaasjes nu massaal voor.

Stroom en wifi

Dat is namelijk het feit dat deze slimme voerbakken vaak gebruik maken van stroom én wifi. Wanneer er door een storing of om een andere reden geen verbinding meer gemaakt wordt, krijgt je huisdier geen eten meer. En dit komt gevaarlijk vaak voor.

Storing

Deze maand vond er een storing plaats bij Petnet, het bedrijf achter de automatische voerbak SmartFeeder. Door een storing waren de voerbakken een ruime week offline, waarvan veel huisdieren de dupe waren. Op Twitter stromen de klachten binnen. Zo schrijft een baasje dat ze een week op vakantie was. Ze dacht dat ze haar kat met haar smartphone heel de week door eten gaf, maar door de storing kreeg het beestje niks. Iemand anders maakte iets soortgelijks mee en schrijft op Twitter: “Mijn kat hongerde uit terwijl wij weg waren. Gelukkig konden de buren haar redden.”

Veelvoorkomend probleem

In 2016 maakte Petnet iets vergelijkbaars mee: de voerbakken gingen niet open door een serverprobleem. En Petnet is niet het enige bedrijf dat deze ‘slimme’ voerbakken verkoopt en weleens met een storing kampt. Op Twitter waarschuwen boze baasjes voor deze bakken. Het advies is om toch maar voor een ‘gewone’ voerbak te gaan. Dit scheelt een hoop geld en je bent niet afhankelijk van stroom en een wifi-verbinding.

My cat starved for over a week. Tech support with your company stinks. So glad I returned mine. I have been so vocal, I thought you shut down. Talk to your customers don’t hide or ignore. Terrible experience. — Cul Blu (@mrculblu) February 21, 2020

My cat starved while we were out of town, ended up having neighbors needing to save her. Cat was so starved she was acting an attack cat when they tried to come into the house. Glad (and rather surprised) that the feeder was up and running when we got home today. — Tiffany Duquette (@TDuquette19) February 22, 2020

I wonder how many animals have been harmed by this company ghosting it’s customers and not releasing an update. Release an update that allows us to use the product with our phones. The feeder already has Bluetooth and WiFi capabilities to make this happen. pic.twitter.com/0SvxirAXne — Arturo Olmos (@arturoalmost) February 21, 2020

Where’s my food. It’s been days since I was able to eat w @petnetiosupport @AmazonHelp no customer Srvc available. Shame on amazon for funding this co on @amazonlaunchpad pic.twitter.com/su9g0bGVkg — Eric Fishon (@eman1061) February 16, 2020

Bron: Joop. Beeld: iStock