Waarschuwing: ga niet met een luchtbed de zee in

Hoe lekker het ook lijkt, even dobberen op zee op een luchtbed: doe het niet. Vandaag is het namelijk gevaarlijk om aan de Nederlandse kust het water in te gaan.

Dat komt doordat er een flinke wind staat.

Als je drijft op je luchtbed of op je roze opblaasflamingo, dan kun je zó weggeblazen worden. Zeker in Den Haag geldt de waarschuwing. “Wij zullen vandaag daarom alle drijfmiddelen preventief uit het water halen”, aldus de Haagse reddingsbrigade. Ander waai je zó richting Engeland, aldus de reddingsbrigade.

Overigens is het ook oppassen voor kwallen. Door de stromingen die er nu staan kunnen er veel kwallen onze kant op komen. En dat zwemt toch gelijk wat minder lekker.

Bron: RTL Nieuws. Beeld: iStock