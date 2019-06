Strandgangers opgelet: dit moet je doen als je in een 'mui' terechtkomt

Met een beetje geluk hoef je vandaag niet te werken en kun je dus lekker genieten van een dagje strand. Ga je een verkoelende duik in zee nemen? Zorg dan dat je alert bent en niet in een zogenaamde mui terechtkomt.

Vrijdag werden Nederlandse badgasten gewaarschuwd voor gevaarlijke stromingen in zee. Er werd zwemmers op het hart gedrukt goed op te blijven passen. Maar ook nu nog is het opletten geblazen.

Gevaarlijke mui in zee

Een mui is een onderbreking of geul in een zandbank die recht op het strand afkomt. Hierdoor stroomt het water vanaf het strand met veel kracht en snelheid richting open zee. Je kunt hier als je gaat zwemmen zomaar in terechtkomen, wat voor veel angst en problemen kan zorgen.

Angstaanjagend

Het is niet direct gevaarlijk om in een mui terecht te komen, maar angstaanjagend is het wel. De kans bestaat dat je door een mui met veel kracht de zee op wordt getrokken. Toch kun je jezelf in veiligheid brengen, mits je weet wat je moet doen. Kalm blijven en niet in paniek raken is het belangrijkste.

Veiligheid

De Nederlandse Reddingsbrigade deelt tips om weer veilig op het droge te komen wanneer je in een mui terechtkomt. Belangrijk is om niet te proberen tegen de stroming in te zwemmen. Dit zorgt namelijk voor uitputting en werkt averechts. Probeer juist schuin uit de stroming te zwemmen. Voel je op een gegeven moment minder stroming? Dan kun je langzaam richting de kust zwemmen.

Hulp roepen

Ook is het aan te raden om de aandacht van andere strandbezoekers of de kustwacht te trekken, wanneer je het gevoel hebt in de problemen te raken. Met je armen zwaaien is daar de snelste manier voor. Zo kan er op tijd hulp geboden worden, wanneer het je toch niet lukt op eigen kracht uit de mui te komen.

Vlaggen

Als er sprake is van heftige stromingen of een mui, dan wordt dit aangeduid met opvallende vlaggen of borden op het strand. Twijfel je of het wel veilig is om het water in te gaan? Dan kun je het best advies inwinnen bij de kustwacht.

Bron: Facebook, Reddingsbrigade. Beeld: iStock.