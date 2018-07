Rijkswaterstaat waarschuwt voor spekgladde wegen door regenval

Wie vandaag nog of morgen in de auto stapt, moet extra goed opletten. Het droge zomerweer maakt ruimte voor regen – en die combinatie is niet al te best.

De wegen worden nu namelijk nóg gladder dan normaal. En aangezien we dat in hartje zomer niet verwachten, is het risico nog groter voor automobilisten om in een slip te raken.

Tachtig procent kans op regen

Het zag er vorige week nog niet naar uit, maar we kunnen de eerste regenbui dus weer verwachten. Het KNMI geeft voor morgen een neerslagkans van zeventig tot tachtig procent en we kunnen ook vandaag al een enkel buitje verwachten. Met name in Oost-Nederland is de kans op een bui groot.

Schuimlaag

In een groot deel van het land heeft het al een maand niet geregend en daardoor hebben zich olieresten, rubberresten en stofdeeltjes op het wegdek opgehoopt. Zodra het regent mengen de regendruppels zich met het opgehoopte vuil op de weg en ontstaat een dunne, slijmerige laag. Hierdoor kan het op sommige plekken spekglad worden. De zogenaamde ‘zomergladheid’ kan ook te herkennen zijn aan een schuimlaag op het asfalt, maar dan is het vaak al te laat.

Wegspoelen

Toch zal het geen hoosbui worden. En dat maakt het juist zo gevaarlijk: als het flink hard regent, spoelt het opgehoopte vuil snel van de weg af. Juist bij lichte regen blijft de gladde laag op het asfalt liggen.

Tip

“Als het gaat regenen, pas dan je snelheid aan en houd vooral voldoende afstand tot je voorganger”, tipt rijkswaterstaat aan het AD.

Na een lange periode van #droogte kan #regen op het wegdek zorgen voor #zomergladheid doordat regendruppels zich mengen met opgehoopt vuil. Pas in het geval van regen je snelheid aan en houdt voldoende afstand. Meer informatie: https://t.co/RB73yhe8UY pic.twitter.com/dpxc3UEhqD — Rijkswaterstaat (@Rijkswaterstaat) 9 juli 2018

Bron: AD.nl, Rijkswaterstaat.nl. Beeld: iStock