Walvissen genieten zichtbaar van stilte op zee tijdens coronacrisis

Cipolotti beseft zich goed dat de coronacrisis voor mensen weinig voordelen biedt. “Maar de natuur heeft even tijd gehad om op adem te komen”, ziet de onderzoeker. “We zien op sommige plekken dat er meer dieren zijn en dat ze dichterbij komen op plekken waar je dat vroeger niet zag.”

Momenteel zijn onderzoekers druk bezig met het verzamelen van bewijsmateriaal om vast te stellen of bultruggen zich sinds de coronacrisis anders zijn gaan gedragen. Maar de unieke beelden van springende bultruggen langs de Braziliaanse kust zeggen meer dan genoeg. De dieren zien er dolgelukkig uit nu hun leefgebied minder door mensen wordt geteisterd.

WOW! These whales were spotted swimming in the waters off Bahia, Brazil in mid-July. Biologists say the whales could have an easier time finding food this year in quieter seas, with fewer ships in the ocean because of the coronavirus. pic.twitter.com/RhvHoV2tsB

— CBS Newspath (@cbsnewspath) July 31, 2020