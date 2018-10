Wandelen in het bos? Pas op dat je hond geen eikels of kastanjes eet

Deze tijd van het jaar is de mooiste tijd voor een wandeling in het bos. In het zonnetje is het nog heerlijk buiten en de blaadjes aan de bomen zien er nu nog prachtig uit. Voordat alle blaadjes van de bomen vallen nog even lekker naar buiten met je viervoeter? Pas dan wel op dat-ie geen eikels of kastanjes eet.

In de herfst liggen er veel eikels en kastanjes op de grond. Daar spelen honden natuurlijk graag mee, maar het kan ook zijn dat ze deze af en toe opeten. Eikels en kastanjes blijken helaas niet zo onschuldig te zijn als ze lijken en kunnen zelfs heel gevaarlijk zijn voor onze geliefde viervoeters.

Lichamelijke klachten

Wanneer honden kastanjes of eikels eten, kan dit voor lichamelijke klachten zorgen in het maagdarmkanaal. Bovendien kunnen ze last krijgen van braken, diarree, veel plassen en weinig eetlust. Deze klachten kunnen één tot zes uur na het eten ontstaan, maar – let op – ze kunnen ook pas twee dagen later optreden. Op de lange termijn kan de stof tanninezuur zelfs voor nierschade zorgen. Ai.

Levensbedreigende situatie

De klachten kunnen ontstaan doordat de eikel of kastanje vast blijft zitten in het maagdarmkanaal. Vaak worden de honden dan heel ziek en krijgen ze last van diarree en braken ze veel. Bij deze klachten is het heel belangrijk dat er meteen wordt ingegrepen, anders kan er een levensbedreigende situatie ontstaan. Herken je deze klachten bij je hond na een (bos)wandeling? Neem dan meteen contact op met de dierenarts.

Bron: Dapzuidhorn.nl. Beeld: iStock.