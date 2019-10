Ga je lekker wandelen? Deze eetbare noten vind je nu in het bos

Heb je dit weekend een herfstwandeling op de planning staan? Vergeet niet op de grond te kijken, want in het najaar kun je eetbare noten in het bos vinden.

In noten zit veel ijzer, vitamine E en vitamine B1. Een handje ongezouten noten is dan ook een hele gezonde manier om je honger te stillen. Alleen is het zo jammer dat ze zo duur zijn. Gelukkig kun je in het najaar helemaal losgaan in het bos, want daar liggen ze letterlijk voor het oprapen.

Advertentie

Maar let wel goed op: niet alle noten zijn eetbaar. Om het voor jou makkelijk te maken, zetten we de eetbare noten op een rijtje:

1. Hazelnoten

Er zijn 2 soorten hazelnoten: hazelnoten van hazelaars en hazelnoten van de hazelnotenboom. Je kunt beide soorten in het bos vinden, terwijl je de hazelaar ook tegen kunt komen in het park. Je kunt hazelnoten kraken en direct uit de dop eten, maar je kunt ze ook verwerken in koekjes, taarten, salades of groenteschotels.

2. Walnoten

Walnootbomen zijn in heel Nederland te vinden en zijn te herkennen aan de dikke stam, grote ronde kroon en natuurlijk de oneven geveerde bladeren met 5 tot 9 deelbladen. Eind september zijn de noten rijp en splijten de schillen van de bolsters open en vallen ze op de grond.

3. Kastanjes

Alleen de vrucht van de tamme kastanje is eetbaar. De tamme kastanje kun je herkennen aan de bolsters met lange, stekelige naalden. Het lijken net egeltjes. Bovendien hebben de noten een platte kant met een klein, wit pluimpje. De vruchten zijn rijp in oktober. Ze vallen dan op de grond. Doe wel handschoenen aan, want de bolsters kunnen prikken.

Twijfel je of de noot eetbaar is? Leg ze dan in een kom met water. Zinkende noten zijn goed en kun je lekker eten.

4. Beukennoten

Dit is een vrij onbekende noot, maar ook hartstikke lekker. Ook deze noot groeit in een bolster, wat betekent dat-ie op de grond valt als de noot rijp is. De beukenboom heeft een gladde bast en ovale, licht golvende bladeren.

Pas op: in de verse nootjes kan blauwzuur zitten. Dit kan giftig zijn als je er heel veel van eet. Een handje noten is niet erg, maar wil je ze in grote hoeveelheden eten? Leg ze thuis even in de zon, dan verdwijnt de blauwzuur en kun je ze later zonder zorgen eten.

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je nu aan voor de nieuwsbrief!

Bron: Hello Fresh, Elle Eten. Beeld: iStock