Slenter je graag? Dít is waarom je juist sneller moet wandelen

Als jij graag door de straten slentert moeten we je helaas teleurstellen. Het is namelijk een stuk beter voor je gezondheid wanneer je dagelijks een stuk sneller gaat wandelen. Dat blijkt uit grootschalig Brits onderzoek, dat gepubliceerd werd in het Britse tijdschrift Journal of Sports Medicine.

Aan het onderzoek deden welgeteld 50.225 wandelaars uit Engeland en Schotland mee.

Onderzoek

Om uit te zoeken wat je wandeltempo voor je gezondheid doet, werden de 50.225 Engelsen en Schotten voor een langere periode gevolgd. Niet een paar jaar, maar van 1994 tot 2008 werden de deelnemers in de gaten gehouden. Gedurende de looptijd van het onderzoek moesten de participanten hun loopsnelheid bijhouden en hun gezondheid monitoren.

Hart- en vaatziekten

En wat bleek nadat de cijfers van de deelnemers verwerkt werden door de wetenschappers? De deelnemers die dagelijks in een hoog tempo over straat wandelden, hadden maar liefst 24 procent minder kans op hart-en vaatziekten dan de mensen die dagelijks een stuk langzamer wandelden.

Sneller wandelen

Niet gevreesd, want je hoeft écht niet plots een snelwandelaar te worden om van deze gezondheidsvoordelen te profiteren. Slechts 10 minuten per dag op een hoog tempo wandelen zou al genoeg zijn. Als je ongeveer een tempo van 5 kilometer per uur aanhoudt, zit je al goed.

