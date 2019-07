Het is bekend: dit is wanneer het 4e seizoen van 'Flikken Rotterdam' begint

De opnames zitten erop. Fans van de misdaadserie Flikken Rotterdam kunnen hun hart ophalen, want het gloednieuwe seizoen is bíjna te zien.

En om precies te zijn vanaf vrijdag 13 september op NPO1.

Advertentie

Rotterdamse misdaad

Het is het 4e seizoen van de serie, die een spin-off van Flikken Maastricht is. Omdat de kijkers bij de eerste 3 seizoenen op het puntje van hun stoel zaten, móest er wel een 4e seizoen bij komen. Acteurs Huub Stapel, Mark van Eeuwen, Cees Geel, Maartje van de Wetering en Ortál Vriend zien we gelukkig allemaal terug.

Even opfrissen

Heb je je partner of beste vriend(in) eindelijk zover om mee te kijken dit seizoen? Laat ze dan vooral dit overzichtje even lezen van te voren. Wedden dat de ander daarna ook een fervente kijker van de serie wordt?

👉 It’s a wrap, de opnames voor het nieuwe seizoen zitten erop! Vanaf 13 september kun je genieten van nieuwe spannende afleveringen van seizoen vier van #flikkenrotterdam op tv! Hoe ging het ook alweer in de vorige seizoenen? #rotterdam https://t.co/IRQYYF2PiW — Flikken Rotterdam (@FlikkenRTRDM) July 5, 2019

De mooiste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je aan voor onze nieuwsbrief.

Bron: Twitter. Beeld: ANP