Na hoeveel jaar moet je je hoofdkussen vervangen? 

Is jouw hoofdkussen al aan vervanging toe? Na hoeveel jaar je je hoofdkussen het beste de deur uit kunt doen, ligt aan het materiaal van de vulling en een aantal andere zaken. Wij leggen uit hoe het zit.

Je hoofd bevindt zich gemiddeld 1/3 van een dag op je hoofdkussen. We hoeven je waarschijnlijk niet uit te leggen dat het daarom belangrijk is dat je kussen een beetje fris is. Tijdens je slaap verlies je haren, huidschilfers en lichaamsolie, dus je kussen regelmatig wassen is sowieso belangrijk. Naast dat je niet op een kussen wil liggen dat stinkt, is een vies kussen een aantrekkelijke plek voor huisstofmijt. Ook bieden verouderde kussens vaak niet meer genoeg ondersteuning, waardoor je last kunt krijgen van je rug en nek. Kortom: genoeg redenen om niet te lang op een oud hoofdkussen te blijven liggen. Maar hoelang gaat een hoofdkussen gemiddeld mee?

Materiaal

De gemiddelde levensduur van je kussen hangt af van het materiaal van de vulling: