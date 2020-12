Tot deze dag mag de kerstboom officieel staan

De kerstdagen zijn net achter de rug en aangezien het optuigen van de kerstboom een aardige klus was, is er vaak weinig zin om hem weer op te bergen. Uiteindelijk zullen we er toch aan moeten geloven. Maar hoelang kunnen we dat moment uitstellen?

Het liefst hebben we tijdens deze toch wel sombere dagen de kerstboom wat langer in huis, maar als we ‘de regels’ willen volgen zal de boom uiterlijk 6 januari uit huis ‘moeten’.

Kersttraditie

De regels wat betreft het aftuigen van je boom zijn in Nederland duidelijk. De kerstperiode duurt van 21 december tot Driekoningen op 6 januari. Officieel moet voor de Driekoningen de kerstboom weer weggehaald worden. Er wordt namelijk beweerd dat het ongeluk brengt om de boom na Driekoningen nog te laten staan.

Gelukkig hebben we dus nog wel even. We kunnen dus nog een tijdje genieten an deze gezelligheid in huis!

Aftuigen

Wil je de kerstboom na de feestdagen niet in de tuin planten? Ga dit jaar dan voor een andere duurzame optie. In plaats van hem mee te geven voor één van de lokale vreugdevuren, kun je de boom ook (laten) versnipperen. De houtsnippers zijn een prima laag voor planten als rododendrons en azalea’s.

Daarnaast is en blijft het een rotklus om alle lichtjes weer uit de boom te halen en netjes op te bergen. Om over de gevallen naalden nog maar niet te beginnen.

Probeer toch in je achterhoofd te houden hoeveel je genoot (of nog geniet) van die gezellige, versierde boom in je huis.

Als je wat langer van je kerstboom wil genieten, zet ‘m dan niet hier neer:

Bron: Ze.nl. Beeld: iStock.