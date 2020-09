Wanneer kun je beter waspoeder gebruiken dan vloeibaar wasmiddel?

Voor een frisse en schone was, is het belangrijk om het juiste wasmiddel te gebruiken. Maar wat werkt nu eigenlijk beter: waspoeder vloeibaar wasmiddel of misschien zelfs waspods?

Een van de meest aantrekkelijke redenen om voor waspoeder te kiezen, is het prijskaartje. Het kost namelijk een stuk minder dan vloeibaar middel of waspods. Maar is het wel verstandig om met waspoeder te wassen? Wat zijn de voor- en nadelen?

“Je wast witter met wit waspoeder, en je kleuren blijven beter beschermd met vloeibaar wasmiddel”, legt huishouddeskundige Zamarra Kok uit aan Radar. De reden? “Vloeibare wasmiddelen lossen iets beter op, en werken beter bij vette vlekken.” Poeder heeft een lichtschurende werking en dat is soms niet goed voor je was, maar vanwege de zuurstofbleekmiddelen die aan het poeder zijn toegevoegd, blijft je was wel een stuk witter. Oftewel: je kunt het beste poeder gebruiken bij witte was dat wel tegen een stootje kan.

Bleekmiddel

Kijk dus altijd goed op het etiket van je kleding. Staat er een driehoek op met een kruis erdoor? Dan mag het niet gewassen worden met een bleekmiddel. In dat geval is het niet verstandig om waspoeder te gebruiken. Verder zitten er nog een paar voordelen aan waspoeder: de was ruikt er frisser door, het is beter voor het milieu en het werkt zeer effectief bij wassen op hoge temperaturen.

Vloeibaar

Toch kun je in sommige gevallen beter voor vloeibaar wasmiddel kiezen. Zo werkt vloeibaar wasmiddel effectief bij wassen op lage temperaturen, het laat geen vlekken of strepen achter omdat het snel oplost, het tast de kleur minder aan en het lost het beste op bij een korte was. Maar dat laatste heeft ook zo z’n nadelen: omdat het wasmiddel zo snel oplost, kan het de was in sommige gevallen wat minder goed schoonmaken.

Maar let wel op de dosering. Volgens Kok gebruiken we over het algemeen te veel wasmiddel. “Met een extra scheutje wasmiddel wordt je kleding niet schoner, eerder juist viezer.”

Waspods

En dan heb je tegenwoordig ook nog van die speciale ‘alles-in-1 waspods’. Deze pods hebben dezelfde werking als vloeibaar wasmiddel en waspoeder en werken daarom even effectief. Wel is het vervelend met doseren. Bij een kleine was moet er gelijk een hele pod bij. Dat is vaak zonde en er bestaat een kans dat de pod bij een korte was niet helemaal is opgelost.

Afwisselen

Kortom: het beste is dus om per was te kijken. Bij witte was, handdoeken en beddengoed kun je prima waspoeder gebruiken. Zo wordt je was beter schoon en je wasmachine goed gereinigd. Maar bij een donkere, bonte of kleine was kun je toch beter voor wasmiddel kan gaan en probeer de pods alleen bij grote wasjes te gebruiken.

Bron: Reader’s digest, Radar, Max vandaag. Beeld: iStock