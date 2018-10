'Warmste herfst ooit': nooit eerder zo warm geweest als op deze 16 oktober

Opnieuw sneuvelt een warmterecord dit jaar. Nog nooit eerder is het op 16 oktober zo warm geweest als vandaag.

Het kan niet op: de nazomer lijkt eeuwig te duren. En dan hebben we het over een serieuze nazomer, niet een beetje half aanpoten. Het kwik steeg vandaag naar 25,7 graden en daarmee is het opnieuw een zomerse dag in oktober.

Toch blijft het wennen: nu nog in je shirt op een terras kunnen zitten. Terwijl je in je hoofd misschien al met de kerst bezig bent… Nou, voor alle liefhebbers van herfst, warme chocolademelk en kaarsjes in huis: vanaf volgende week maandag gaat het veel regenen. Het wordt dan elke dag van de week wisselvallig en nat, en dan lijkt de herfst toch echt te beginnen.

Bron: AD. Beeld: iStock