Koel blijven in de hitte: zo doen ze dat in deze 3 (bloedhete) landen

We weten haast niet meer waar we het moeten zoeken in de hitte. En dat terwijl er ‘pas’ een week sprake is van een hittegolf. Hoe blijven mensen koel in landen waar het altijd warm is? Nou, zo.

Wereldwijd zijn er genoeg landen waar het regelmatig 30 graden of warmer is. Je moet dan wel een heel goede manier vinden om om te gaan met zulke tropische temperaturen, anders houd je het niet vol. En hoe mensen in deze landen koel blijven, daar kunnen wij op dit moment een boel van leren.

Spanje

We beginnen dichtbij huis. In Spanje wordt het regelmatig 40 graden. Aan de kust is er gelukkig nog de mogelijkheid een frisse duik te nemen en waait zo nu en dan een briesje. Maar nog altijd is het heet. Zeker in de binnenlandse steden kan het erg benauwd worden.