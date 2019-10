Haal die warme muts maar tevoorschijn: het wordt een koude week

Het is weer tijd voor de handschoenen, mutsen en sjaals, want het gaat de komende dagen erg koud worden. Gelukkig is dat van korte duur, want na donderdag wordt het weer iets zachter.

Maar komende nachten kan het lokaal toch echt licht gaan vriezen.

Koud

Overdag is het maandag wisselend bewolkt met vooral in het noorden en westen kans op een bui. In het zuiden zal wat vaker de zon schijnen. Het wordt gemiddeld zo’n 12 graden Celsius. ’s Nachts kan het het gaan regenen en koelt het af naar gemiddeld 2 tot 4 graden. Aan de kust is het wat minder koud, namelijk 4 tot 7 graden. Let op: het kan mistig zijn.

Mist en vorst

Dinsdag en woensdag blijft het droog. Na het oplossen van de mist, wordt het al snel vrij zonnig. Dinsdagmiddag is het een graad of 11, maar in de nacht is er kans op mist en vorst. Hetzelfde geldt voor woensdag, al blijft de temperatuur dan steken op zo’n 9 graden Celsius. Ook donderdag is het waarschijnlijk droog met een mix van wolken en zon.

Zachte lucht

De dagen erna gaat de temperatuur gelukkig weer iets omhoog. Vanaf vrijdag zal het tussen de 10 en 14 graden Celsius worden en ’s nachts blijft het minimaal 5 graden. In het weekend komt zachte lucht alweer een stuk dichterbij en kunnen we temperaturen ruim in de dubbele cijfers noteren. Het wordt een stuk minder nat dan afgelopen weekend, maar helemaal droog blijft het helaas niet.

