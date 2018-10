Warme nazomer is na zaterdag écht voorbij: dan wordt het koud

Geniet met volle teugen van het warme weer van morgen en zaterdag: dan begint de herfst namelijk echt. En je weet: na de herfst, komt de winter nog…

Kortom: pak die stralen zon nu het kan.

Zaterdag wordt het geweldig zomerweer en kan het wel 25 graden worden. Bijna zomers, dus. Maar daarna is het gedaan met de pret. De voorspellingen liegen er niet om: het wordt na dit weekend vooral nat, koel en herfstachtig. Vanaf maandag wordt het wisselvallig en tja, gewoon echt, herfst. De temperatuur daalt tot een graad of 15, wat normaal is voor deze tijd van het jaar.

En ach, ook lang zo koud nog niet, toch? Voorlopig is het nog lang niet winters en daar kunnen we dan maar beter van genieten. Wie gaat er mee naar buiten?

Bron: AD. Beeld: iStock