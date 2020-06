Dit (warme!) weer kun je in de maand juli verwachten

Goed nieuws als je van warm en zonnig zomerweer houdt: in de tweede helft van juli stijgt de kans op warme tot zeer warme dagen met zomerse tot tropische temperaturen van 25 tot ruim boven de 30 graden. Wel zullen we eerst te maken krijgen met wisselvalligheid.

Met het warme weer komen er ook stevige onweersbuien mee over ons land. Regionaal kan dan wateroverlast ontstaan, terwijl er op andere plekken aanhoudende droogte zal zijn.

De eerste helft van juli verloopt waarschijnlijk wisselvallig. Door de zuidwestenwind krijgen we te maken met zon, stapelwolken én buien (we hebben het hier wel over Nederland, hè). Vooral in het binnenland kunnen dit stevige regen- en onweersbuien zijn. Plaatselijk kan wateroverlast ontstaan, terwijl op andere plekken in het land juist de buien worden overgeslagen en daardoor zullen kampen met droogte. Het wordt meestal zo’n 20-25 graden; normale temperaturen voor de tijd van het jaar.

Tweede helft juli

Maar dan: in de tweede helft van de maand stijgt de kans op warme tot zeer warme dagen met zomerse tot tropische temperaturen van 25 tot 30 graden. Tegelijk zal er droogte en zon zijn. Op sommige dagen wordt het heet met maxima ruim boven 30 graden en daarmee is er kans op een hittegolf.

“Toch kan de lucht soms onstabiel worden en dan ontstaan stevige regen- en onweersbuien. Dat is goed nieuws voor de natuur en de landbouw, want ondanks de stevige buien in juni, is de droogte nog niet voorbij”, vertelt meteoroloog Jaco van Wezel van Weeronline. Augustus lijkt namelijk nog een tandje bij te zetten: er is in die maand kans op een of meerder hittegolven en extreme temperaturen van 35-40 graden. Zomers zoals we die zagen in 2018 en 2019, zijn opnieuw mogelijk.

De meteoroloog laat weten dat de voorspelde neerslag in juli nog wel onzeker is: de weermodellen zitten niet geheel op één lijn van een gemiddeld te droog verloop van deze maand. Voor het droge en warme weer in augustus zijn de computerberekeningen wel overtuigend.

Is dat warme weer niet voor jou weggelegd? Dokter Rutger geeft tips om de zomerhitte door te komen, zoals genoeg water drinken, uit de zon blijven en fruit eten:

Bron: Weeronline. Beeld: iStock