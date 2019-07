Toch níet zo'n warme zomer: het vriest -1,6 graden in Nederland

Lekker in je shirt naar buiten, zon op je bol, slippers aan: het is volop zomer. Toch? Nou, niet overal in Nederland is het even warm, blijkt.

Want in het oosten van het land heeft het ’s nachts gewoon gevroren.

Vorstrecord

In de nacht van woensdag op donderdag werd het in het oosten van Nederland -1,6 graden. Een record. Nog nooit is in juli het kwik aan de grond zo laag geweest.

Droogte

Het heeft allemaal te maken met de droogte in ons land. Juist omdat de grond zo droog is, koelt het ’s nachts snel af. In het oosten van het land zijn zandgronden te vinden, die nog sneller afkoelen dan andere gronden.

Regen

Overigens is het overdag keurig zomerweer met een graad of 22 en zon. Vrijdag wordt het de lekkerste dag van deze week; het wordt dan net een graad warmer. Vanaf zaterdag kan er een drup regen vallen.

Bron: RTL Nieuws. Beeld: iStock