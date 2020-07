Smeren maar: het wordt de warmste dag van het jaar

Terwijl het maandag nog frisjes aanvoelde buiten en een trui geen overbodige luxe was, wordt het vrijdag warm. Trópisch warm welteverstaan. Het kan in het zuiden tot wel 35 graden worden, waarmee het de warmste dag van het jaar wordt.

Niet vergeten te smeren, dus.

De dag begint zoals een echte zomerdag zou moeten beginnen: met een strakblauwe lucht en een stralende zon aan de hemel. In het midden en noorden kunnen wel enkele dunne sluierwolken te zien zijn. De temperatuur in de ochtend is nog aangenaam koel, maar zal met een razend tempo omhoogschieten, meldt Weeronline. Tegen het middaguur is het naar verwachting zo’n 22 graden in het noorden, 26 in het midden en ruim 29 in Zeeuws-Vlaanderen en Zuid-Limburg.

De warmste dag van het jaar

Na het middaguur wordt het nóg warmer. In Groningen en Friesland wordt het maximaal 28 graden. In Noord-Holland, Utrecht, Gelderland en Overijssel loopt de temperatuur op naar 30-32 graden en in Drenthe wordt het een graad of 29, terwijl het in Zuid-Holland, Zeeland, Brabant en Limburg tot wel 34 graden kan worden. In Zuid-Limburg en in Brabant kan het zelfs 35 graden worden. Deze zinderende temperatuur maakt vrijdag de warmste dag van het jaar tot nu toe.

Avonduren

Heb je een barbecue gepland? Dan heb je geluk, want ook ’s avonds blijft het warm en droog. Om 20:00 uur is het nog steeds 26 graden in het noorden en 28 tot wel 30 graden in het midden van het land. In het zuiden is het met 30-34 zelfs op dat late tijdstip nog ontzettend warm, dus buiten eten zal geen probleem zijn.

Bron: Nu.nl. Weeronline.