Warmterecords sneuvelen: morgen de warmste 16 oktober ooit

Het is bijzonder lekker weer in Nederland en van herfst is totaal geen sprake.

Wie vandaag de deur uit is gegaan of nog ergens in een tuin of op het terras zit, weet: je kunt heerlijk op slippers lopen en een shirtje aan.

Warmste ooit

Jassen, sjaals, wanten en regenlaarzen zijn allesbehalve nodig. Het wordt morgen de warmste 16 oktober ooit gemeten. Het wordt dan 24 graden en de zon schijnt volop. Dinsdag wordt het ook nog lekker weer, maar het wordt dan niet warmer dan 20 graden.

Geniet maar lekker van deze dagen, want vanaf woensdag is het weer herfst: dan gaat het weer regenen en koelt het gelijk behoorlijk af. De warmste oktoberdag ooit was op 4 oktober 1983, toen was het 26 graden in ons land.

Bron: Weerplaza. Beeld: iStock