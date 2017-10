Niets te klagen: het is nú al één van de warmste oktobermaanden óóit

De bladeren aan de bomen zijn al behoorlijk mooi gekleurd en het wil zo nu en dan goed plenzen – zo gaat dat, in oktober. Maar tóch is het een bijzondere herfst.

Het is namelijk uitzonderlijk warm geweest in de 10e maand van het jaar.

Jas uit

Het ene weerrecord na het andere sneuvelde en hoewel de maand nog niet eens voorbij is, kunnen we nu al stellen dat 2017 in de boeken gaat als 1 van de warmste oktobermaanden ooit. De gemiddelde temperatuur van deze maand ligt nu rond de 13,8 graden en dat is reden genoeg om in de top 10 te komen van warmste oktobermaanden ooit.

Minima

Normaal gesproken ligt de gemiddelde temperatuur deze maand in De Bilt rond de 10,7 graden. Al wordt het de komende dagen 2 graden kouder dan is voorspeld, dan nóg komt 2017 in de boeken. Op 16 oktober was het zelfs op alle KNMI-meetpunten recordwarm en ook opvallend is dat de minimumtemperaturen, zoals ’s avonds en ’s nachts, bijzonder hoog waren dit jaar. Normaal koelt het af tot een graadje of 6 en heb je een dikke jas nodig in oktober, maar nu viel dat alles mee en was het een stuk warmer.

Nattig

Vanaf dit weekend wordt het wel iets koeler en moeten we het doen met een graadje of 13. Ook wordt er dan veel regen voorspeld – maar écht bibberen zullen we waarschijnlijk pas in november doen. Die sjaal heb je mooi nog niet nodig op de fiets.

Bron: Weer Plaza. Beeld: iStock