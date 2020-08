Afkoelen? De komende dagen wordt het weer flink zweten

De hittegolf in Nederland is na 13 dagen ten einde gekomen. Het werd dinsdag 24 graden in De Bilt en dat is 1 graad te weinig om de reeks voort te zetten. Gaat het nu dan eindelijk afkoelen? Niets is minder waar.

Hoewel het land wel toe is aan verkoeling en we nog nooit zo blij waren met een regenbui als in de afgelopen dagen, zitten we donderdag gewoon weer in de hitte. Zo kunnen de temperaturen stijgen tot wel 32 graden.

Warmte

Vooral in het oosten en het zuiden van het land zal het de komende dagen nog flink warm worden. Dat is goed nieuws voor de mensen die vakantie vieren in eigen land en minder goed nieuws voor mensen die klaar zijn met die plaknachten. Gelukkig is er ook voor die laatste groep goed nieuws: komend weekend koelt het af en zakt de temperatuur plaatselijk zelfs onder de 20 graden.