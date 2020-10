8x zo zorg je voor warmte in huis zónder de verwarming aan te zetten

Nu we veel meer tijd thuis doorbrengen, liggen onze stookkosten ook een stuk hoger. Voor iedereen die geen zin heeft om in een ijskoud huis te zitten, maar ook liever niet de verwarming constant aanzet, hebben we daarom een paar handige tips op een rijtje gezet.

Zo zit je er deze winter op een goedkope manier tóch nog warmpjes bij.

1. Ga iets bakken in de oven

Met deze tip sla je twee vliegen in één klap: je zorgt namelijk voor warmte in huis en je hebt ook meteen iets lekkers voor bij de koffie. Win-winsituatie toch? Bak een lekkere taart of cake en laat de oven na afloop openstaan. Zo stroomt de warmte uit de oven lekker de keuken of woonkamer in en stijgt de temperatuur zeker met een paar graden.