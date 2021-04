Vieze was sorteren een hels karwei? Met deze tips doe je het als een pro

Het doen van de was kost veel tijd. Al helemaal als je een groot gezin hebt. Vooral het sorteren van de vieze kledingstukken is een tijdrovende klus. En afraffelen kan niet, want het is belangrijk dat het goed gebeurt. Anders heb je gekrompen truien en verkleurde shirts. Voorkom het maken van fouten tijdens het sorteren van de vieze was met dit handige stappenplan.

Het sorteren van de vieze was behelst namelijk meer dan alleen het sorteren van kleur.

Begin met het uitzoeken van de verschillende kleuren was. Donkere kleuren omvatten alles met diepgekleurde kleurstoffen zoals zwart, rood, marine, bruin of donkergrijs.

Naast geheel witte kledingstukken moet de stapel ‘wit’ ook pasteltinten, crème, beige en lichtgrijs bevatten. En je stapel met kleur bevat kledingstukken in de overgebleven tinten, zoals roze, lavendel, oranje, geel, lichtblauw en lichtgroen.

Meerkleurige items

Maar hoe zit het dan met een kledingstuk dat wit én zwart bevat? Hiervoor kun je met een snelle test uitvogelen wat je moet doen: druppel wat water op de zwarte kleur en druk er daarna voorzichtig een stukje keukenrol op. Geeft de kleur niet af na het deppen? Dan kun je het zonder vrezen bij de witte of lichte was doen.

Stof sorteren

Met kleur sorteren ben je er nog niet. Voorkom dat je kleding krimpt in de was, door goed op te letten van welke stof het is gemaakt. Fijne was kan beschadigen. Daarom moet je fijne was altijd apart wassen. Stof met grovere vezels heeft een lange tijd nodig om te drogen, dus wanneer je die met fijne was in de wasmachine stopt, krimpt je fijne was.

Hele vieze kleding

Wat ook vaak fout gaat, is dat men vieze was zonder voorbehandeling in de wasmachine gooit. Maar dat komt je kleding niet ten goede. Zit er bijvoorbeeld een vet-, bloed-, of wijnvlek in je kleding? Dan is het aan te raden die vlek eerst te behandelen.

Tot slot: vergeet tijdens het sorteren van de was niet de zakken van je kleding te controleren. Zo voorkom je dat je kleding alsnog beschadigt in de wasmachine. Een klein haarspeldje kan namelijk al veel schade aanrichten.

Bron: Goodhousekeeping. Beeld: Getty