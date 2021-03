Zó vaak moet je je wasmachine ontkalken (en zo doe je het)

Het jaar 2020 stond natuurlijk volledig in het teken van de coronacrisis. Maar ondanks deze ciris zijn Nederlands volgens het CBS toch erg tevreden met hun leven.

Uit het onderzoek blijkt dat het eigen welzijn in sommige gevallen zelfs een hoger cijfer krijgt dan vóór de coronacrisis.

CBS geeft aan dat het aantal volwassen dat hun eigen leven een zeven of hoger geeft met 2 procent is gestegen. Dat betekent dat het van 64 naar 66 procent is gegaan. Nederlanders zijn vooral tevredener geworden over hun financiële situatie in 2020 ten opzichte van 2019. Het percentage dat de eigen geldzaken een dikke voldoende gaf, steeg namelijk met 3 procent: van 77 naar 80 procent. De gemiddelde inkomens van huishoudens lagen in 2020 ook hoger dan in 2019. Bovendien kregen veel werknemers hun loon doorbetaald dankzij steunmaatregelen van de overheid.

Wat bijdraagt aan de tevredenheid van mensen is dat men meer om zich heen kijkt dan voorheen. Hoofdsocioloog van het CBS Tanja Traag zei daarover in het NOS Radio 1 Journaal het volgende: “Als je om je heen kijkt en ziet dat anderen hun baan verliezen, is het makkelijk om te denken: met mij gaat het eigenlijk best goed.”

Vertrouwen in de politiek

De steun voor de Tweede Kamer steeg tijdens de coronacrisis van 39 procent in 2019 tot maar liefst 52 procent in 2020. Ook het vertrouwen in andere instituties, zoals de politie en rechters, is toegenomen. Volgens Tanja Traag loopt deze stijging echt parallel aan de coronacrisis, omdat het vertrouwen nog nooit zoveel is toegenomen als nu het geval is.

Sociaal leven

Je zou een flinke daling verwachting wat betreft de tevredenheid over het sociale leven, maar toch valt dat best mee. De tevredenheid hierover daalde van 83 procent in 2019 naar 80 procent in 2020. Het kan natuurlijk wel zijn dat die daling meevalt omdat in 2020 nog niet de regel van maximaal één gast per dag per huishouden gold.

Psychische klachten

De tevredenheid over de mentale gezondheid daalde ook, van 83,1 procent in 2019 naar 81,7 procent in 2020. Het CBS geeft wel aan dat als ze kijken naar mensen met mentale aandoeningen, zoals burn-outs, zij deze cijfers niet zien toenemen.

De resultaten van dit onderzoek gaan om de gemiddelde mening van een Nederlander. Het kan dus heel goed zijn dat de een zich in bepaalde onderdelen niet herkent en de ander wel.

Bron: NOS. Beeld: Getty Images