Wasmachine schoonmaken? Dat doe je het beste met dít middeltje

Een wasmachine schoonmaken? Ja, dat is zeker nodig. We stoppen er van alles in. Door dat vet, vuil en kalkaanslag kan je wasmachine minder goed gaan werken. Dit is wat je eraan kunt doen.



We wassen onze kleding op steeds lagere temperaturen. Dat is goed voor het milieu, maar voor je machine is het goed om af en toe op 90 of 95 graden te draaien.

Eerder schreven we al hoe vaak je je wasmachine zou moeten schoonmaken. Om dat echt goed te doen, kun je 1 van deze 3 middeltjes gebruiken:

Natuurazijn (géén schoonmaakazijn, dan gaan de rubbers kapot)

Sluit de deur en giet de inhoud van een fles natuurazijn in het zeepbakje. Zet de wasmachine op de heetste stand, vaak is dat 90 of 95 graden. Laat dit programma draaien en na afloop is je wasmachine weer brandschoon. Kopje soda

Het is wel belangrijk dat je let op de hoeveelheid soda. Gebruik tussen een half kopje en maximaal een heel kopje soda. Zet de wasmachine met soda op 90/95 graden en laat een wasbeurt draaien. Vaatwastablet

Om vetluis (daarom stinken wasmachines vaak) tegen te gaan, gebruik je 2 vaatwasblokjes. Doe 2 vaatwastabletten in het zeepbakje en draai een was op 90/95 graden. Het afwastablet zal de wasmachine vanbinnen reinigen.

Let op: gebruik steeds een van deze middelen en niet 2 tegelijk. Dat is ook weer niet goed voor je machine. En stop geen kleding bij zo’n schoonmaakbeurt.

Deur open

Laat na elke wasbeurt de deur van je wasmachine openstaan. Dan krijgen bacteriën minder snel de kans om te groeien.

Over vetluis gesproken: Elsbeth legt je uit hoe je vetluis in je wasmachine voorkomt.

