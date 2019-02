Altijd een volle wasmand? Met deze slimme wastip voorkom je dat

Heb je net een wasje uit de wasmachine opgehangen, is de wasmand álweer vol. De bodem van de wasmand lijkt nooit in zicht te komen. Binnenkort wel! Er is namelijk een handig trucje dat het wassen veel makkelijker maakt.

Het zijn vaak de simpele tips die het beste zijn. De tips waarvan je denkt ‘waarom heb ik daar niet eerder aan gedacht?’. Dit is er weer zo’n eentje: veel wasmachines hebben een uitstel-functie. En die functie is een stuk handiger dan je misschien denkt.

Tijd besparen

Deze functie krijgt het helaas niet voor elkaar dat de was op magische wijze verdwijnt, maar met deze functie kun je wel ’s morgens voor je werk de was alvast aanzetten zonder dat het vervolgens de hele dag nat in de wasmachine achterblijft. De uitstel-functie zorgt er namelijk voor dat de was een uur voordat je thuiskomt uit je werk gaat draaien en je het vervolgens meteen bij thuiskomt op kunt hangen of in de droger kunt gooien. Veel wasmachines hebben zo’n functie. En daar ga je veel tijd mee besparen.

Bron: Purewow.com. Beeld: iStock.