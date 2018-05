Waarom je geen wasverzachter bij je handdoeken moet doen

De wasmand die altijd uitpuilt: het hoort er een beetje bij in huis. Maar nu is er iets waar je even extra op moet letten wanneer je specifiek je handdoeken gaat wassen.

Want handdoeken kun je beter níet wassen met een wasverzachter en dat is iets wat maar weinig mensen weten. Als je nieuwe handdoeken hebt, dan kun je ze het beste eerst 24 uur in koud water laten weken (bijvoorbeeld in bad). Doe er een scheut azijn bij: zo blijven de kleuren van je handdoek mooier.

Als je de handdoeken eenmaal hebt gebruikt en je wilt ze wassen, doe dan nooit wasverzachter in de machine. Dit zorgt er namelijk voor dat de vezels minder goed water absorberen, waardoor afdrogen dus wat moeilijker wordt. Er komt door de wasverzachter een speciaal laagje op de handdoek, die dit veroorzaakt. In plaats van wasverzachter kun je ook in het laatje van de machine af en toe wat azijn gieten. Dit ontvet en verwijdert alle zeepresten.

Natuurlijk, het ruikt niet zo lekker als wasverzachter, maar voor een heerlijke geur hebben we weer andere trucjes. Zo kun je altijd na het wassen een speciale textielspray gebruiken om de azijnlucht weg te werken. Echt heel vies zijn je handdoeken trouwens meestal niet. Daarom is wassen op 30 of 40 graden warm genoeg: wel zo fijn voor het milieu. En nu we toch bezig zijn… Handdoeken kun je beter ook nooit strijken: dan gebeurt er hetzelfde als bij de wasverzachter. Het absorberende laagje van de handdoek wordt dan beschadigd.

Je handdoeken net zo mooi oprollen als in een hotel of een spa? Doe je gewoon zelf:

Bron: Huishoudplein. Beeld: iStock