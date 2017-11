Waarom je nooit wasverzachter moet verwarmen in een pannetje

Een paar jaar geleden liet stylist Roy Donders in zijn tv-programma zien hoe hij nare geurtjes in huis voorkomt: een beetje wasverzachter koken in een pannetje. Nog steeds gebruiken veel mensen deze tip. Dat blijkt niet zo verstandig te zijn.

Vlak na de uitzending kwam Robijn namelijk meteen met een reactie. Zo zou het volgens het merk schadelijk zijn voor je gezondheid om wasverzachter in een pannetje te koken. “Wij raden dat ook zeker af.” Er zitten namelijke giftige chemicaliën in die dan vrij komen. Dat kan duizeligheid, hoofdpijn, geheugenverlies en pijn in de nek veroorzaken. Die stoffen komen maar in hele kleine hoeveelheden voor in wasverzachter, maar wanneer je het kookt, word je hier wel aan blootgesteld. En dat is niet goed voor je gezondheid.

Ik doe een Royke, na de gourmet even een pannetje wasverzachter opzetten. pic.twitter.com/xkYCfkqRN0 — Denise Segers (@Plurkjes) 6 december 2013

Beeld: iStock.