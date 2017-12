Dít kan je het best doen als je keelpijn hebt (en deze 5 dingen juist niet)

Als je een zere keel hebt, wil je maar één ding: daar zo snel mogelijk vanaf. Logisch ook, want je kan je er goed beroerd door voelen.

Berg je maar, want het virus gaat rond. En dat betekent dat steeds meer mensen om je heen – en met een beetje pech jijzelf ook – te maken krijgt met een zere keel. Er gaan online genoeg tips rond om de pijn te verzachten, maar wat werkt nou écht? KNO-arts Alasdair Mace zette de feiten en fabels op een rijtje.

Virus of bacterie

“95% van de zere kelen zijn viraal en los je niet op met antibiotica. Het goede nieuws is dat het meestal binnen een paar dagen of een week al opknapt. Door via een spiegel achterin je keel te kijken, kun je achterhalen of je te maken hebt met een virus of een bacterie. ‘Als het heel rood en gezwollen is, is het meestal een virus. Geel slijm met witte puntjes duidt op een bacteriële infectie. Die witte plekjes duiden op een bacterie-kolonie.”

Wel en niet doen

Een bacteriële infectie is vaak een stuk pijnlijker dan een virale. Een virus heeft effect op alle luchtwegen en focust zich niet alleen op de keel, maar ook je nasale passages.

Wat voor infectie je ook hebt; de volgende dingen helpen je er bovenop (en deze juist niet).

Wel doen:

Een ontvochtiger gebruiken om de droge lucht van de centrale verwarming te compenseren;

Eet sinaasappels (bevatten veel vitamine C) en je moet er maar net zin in hebben: oesters (rijk aan zink);

Gorgel met zout omdat het slijm helpt oplossen;

Drink thee om de keel te verzachten en gehydrateerd te blijven.

Niet doen:

Een hot toddy (whisky met honing, kokend water, citroen, kaneel, citroen en kruidnagel) drinken. Alcohol en cafeïne drogen je nog meer uit;

Een aspirine nemen als pijnstiller omdat dat de reactie van je immuunsysteem onderdrukt;

Veel praten: dat maakt de symptomen nog erger;

Roken.

Dus eh… dozijntje oesters dan maar?

Iedere dag (gratis!) de best gelezen berichten van Libelle in je mailbox? Meld je aan voor de nieuwsbrief!

Bron: The Daily Mail. Beeld: iStock