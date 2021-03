Sinds de lockdown hebben veel mensen een nieuwe hobby gevonden, namelijk ‘diamond painting’. Maar wat is diamong painting nu precies? En hoe kun je het beste te werk gaan als je hiermee wilt beginnen?

Wij leggen je hier alles over diamond painting uit. Deze hobby is namelijk niet alleen heel leuk, maar ook nog eens lekker rustgevend. Ideaal dus voor als je af en toe je hoog wil leegmaken en het leuk vindt om creatief bezig te zijn.

De naam zegt het eigenlijk al een beetje, maar diamont painting is simpel gezegd schilderen met diamantjes. Als je een diamond painting-set besteld, dan krijg je een canvas met een voorgedrukte afbeelding of schilderij. Op het canvas staan allemaal letters, cijfers en symbolen die aangeven op welke plek je een bepaalde kleur van de steentjes moet opplakken. Eigenlijk een beetje hetzelfde als schilderen op nummer dus, maar dan met diamantjes. Door de kleine steentjes op de juiste plek te leggen, krijg je uiteindelijk een prachtig kunstwerk.

Hoe kun je het beste te werk gaan?

De meeste diamond painting-sets bevatten het volgende:

Een voorgedrukt canvas

Een schudbakje

Een pincet

Een pen

Een bakje wax

De steentjes

Stap 1

Wat er in een pakket zit kan wel een beetje verschillen afhankelijk van waar je besteld, maar check van tevoren altijd even of de set volledig is. Begin altijd met het uitrollen van het canvas en doe dit op een platte, vlakke ondergrond. Een tafel of bureau is eigenlijk het meest geschikt. Je hoeft de folie nog niet van het canvas te halen, dit komt later. Om te voorkomen dat het canvas gaat schuiven terwijl je bezig bent kun je de hoekjes alvast vastplakken met een stukje tape of plakband.

Stap 2

Kies een kleur op het canvas waarmee je wilt beginnen, je kunt het beste in een hoek beginnen. Zoek vervolgens de juiste kleurcode bij het symbool dat op het canvas staat. Deze kun je vinden in de bijgevoegde tabel of legenda. Giet de diamantjes met deze kleurcode in de bijgevoegde sorteerzakjes of de handige sorteerbakjes. Plak een sticker op het sorteerzakje of bakje en schrijf hier het juiste nummer op zodat je tussendoor geen fouten maakt.

Stap 3

Als je een kleur hebt gekozen leg je de bijbehorende diamantjes alvast klaar. Als je een schudbakje hebt gekregen kun je ze zo neerleggen dat ze automatisch met de goede kant naar boven liggen, zodat je ze gemakkelijk kunt pakken. Trek nu een stukje van de folie los, zodat je de steentjes kunt gaan plakken. Haal niet meteen alle folie eraf, want dan droogt de lijm uit en plakt het canvas straks niet meer. Pak nu de diamond painting pen en het pakje wax erbij en prik de diamond painting in het potje wax. Pak een diamant uit je schudbakje en plak deze op de juiste plek op het canvas. Herhaal deze stap tot je canvas uiteindelijk helemaal vol is.

Nieuwsgierig hoe zo’n diamond painting-schilderij er uiteindelijk uitziet? Wij hebben hier wat mooie pareltjes van Instagram voor je op een rijtje gezet:

Bron: Hobbypainter.nl. Beeld: Getty