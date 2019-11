Hoeveel verdienen de juffen en meesters van het basisonderwijs nu eigenlijk?

Woensdag gaan leraren van het basisonderwijs staken voor meer geld. In 2017 begonnen de protesten al met 2 hoofddoelen: de werkdruk verlagen en het verhogen van de lonen. Anno 2019 is het lerarentekort de grootste zorg.

En dan moet de griepgolf zelfs nog komen. De meesters en juffen eisen meer geld om dit probleem op te lossen en houden daarom een landelijke staking aanstaande woensdag 6 november. Het leek er eerst op dat dit werd ingetrokken toen het kabinet vrijdag met 460 miljoen euro over de brug kwam. Maar dit was toch niet genoeg, aldus de AOB (Algemene Onderwijsbond) 2 dagen later. Daardoor rijst de vraag: wat verdient een leraar nu eigenlijk precies? De Telegraaf vroeg het aan Esther Sloots van de onderwijsbond.

Basisonderwijs

Een leraar in het basisonderwijs begint in schaal L10 met een bruto maandsalaris van €2563 voor een fulltime dienstverband. Daar komen nog vakantiegeld, een eindejaarsuitkering en andere toeslagen bij waardoor het uitkomt op een jaarlijks totaal van €36.360. Zo’n 70 procent van de leraren zit in deze schaal. Dit startsalaris is ongeveer een modaal salaris.

Schaal L11

Maar zit je langer in het vak, of heb je een extra specialisatie gevolgd, dan komt het bedrag hoger uit. Na 10 jaar zit een leraar op €3326 per maand en €46.860 per jaar. Na 15 jaar op maximum €3875 per maand, jaarlijks maximaal €54.480. Een extra specialisatie kan een salaris opleveren van €2639 tot €4228 per maand, jaarlijks €37.380 tot maximaal €59.340. Dat geldt voor ongeveer 30 procent van de leraren.

Voorgezet onderwijs

In het voortgezet onderwijs ligt het iets hoger. Een startsalaris met vakantiegeld, eindejaarsuitkering en toeslagen komt op €37.800 per jaar. Er zijn drie schalen. In de hoogste verdient een docent maximaal €76.800 per jaar (2 keer modaal).

