Zo weet je wanneer je waterflesje écht aan vervanging toe is

Het meebrengen van je eigen waterflesje zit misschien al wel in je dagelijkse routine. Het scheelt geld en is nog goed voor het milieu ook. Toch heeft ook je herbruikbare drinkfles een levenseinde. Maar hoe weet je wanneer je het moet vervangen?

Als je flesje niet meer schoon te krijgen is, is het natuurlijk heel duidelijk dat het tijd is om een nieuwe variant aan te schaffen. Maar er zijn meer tekenen die erop wijzen dat je herbruikbare waterflesje zijn beste tijd gehad heeft.

Roestvrijstalen waterflesje

Een plastic fles gaat ongeveer een jaar mee. Een glazen drinkfles is een stuk duurzamer, maar een roestvrijstalen drinkfles is de beste keuze voor langdurig gebruik. Hoofdredacteur van The Cleaning Authority Leanne Stapf legt aan Popsugar uit: “Roestvrijstalen flessen hoeven in het algemeen alleen te worden vervangen als gevolg van normale slijtage.”

Nare geur

Maar wanneer je de fles zonder twijfel moet vervangen, is volgens dokter Cedrina Calder als de fles een nare geur krijgt die niet meer te verwijderen valt. Wanneer het deksel of mondstuk aanslag heeft gekregen die je niet meer weg krijgt, mag je het flesje zonder pardon in de prullenbak gooien.

Opgehoopte bacteriën

Tenslotte is het ook einde oefening als er barsten in de drinkfles ontstaan. Want in de scheuren kunnen bacteriën ophopen. Om dit te voorkomen, raadt Leanne aan om je drinkfles standaard iedere dag te reinigen.

Vaatwasser

De meeste drinkflessen kunnen gewoon in de vaatwasser, dus probeer er routine van te maken om het flesje met de rest van de afwas mee te laten draaien. Dan heb je zo lang mogelijk plezier van je favoriete drinkfles.

Bron: Popsugar. Beeld: iStock